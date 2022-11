Letos bez jediné prohry. Nepřemožitelní Bobcats si z Brna dovezli zlato

/FOTOGALERIE/ Hráčům Příbram Bobcats do 18 let, se stejně jako jarní část sezóny, podařilo projít i podzimní ligou bez jediné prohry. Posledním domácím turnajem v Příbrami, dokázal tým domácích svou nepřemožitelnost a postoupil tak do finále, které se konalo 5.listopadu v Brně. Soupeř ukázal velké zlepšení v průběhu celé sezóny a příbramští věděli, že zápas nebude jednoduchý.

Tým Příbram Bobcats - Americký fotbal | Foto: archiv Příbram Bobcats

A jeho začátek rozhodně jednoduchý nebyl, Brno Sígrs v první čtvrtině vedli 13:6 nad Příbram Bobcats. Trenéři Příbram Bobcats dokázali rychle zareagovat a provést změny v systému hry tak, aby odcházeli do šaten s vedením 13:19. Promluva trenérů k hráčům v šatně se vydařila na výbornou, do druhé poloviny vlétli domácí již tak, jak je známe z celé sezóny a bilance 12ti výher byla potvrzena. Příbram Bobcats vítězí vysoko 20:46 a z Brna si tak odváží zlatou medaili a titul Vítěz 2. dorostenecké ligy. Slovo vedení:

Rád bych poděkoval hráčům za jejich reprezentaci klubu a města Příbram, která byla během celého roku 2022 ukázková. Děkuji za čas, kteří trenéři Verdan, Ritter a Legát věnovali nejen tréninkům, ale i přípravě na jednotlivé zápasy, Vaší práce si nesmírně vážíme. Jediný bod je dělil od prvenství. Příbram Bobcats tak obhajují titul Vicemistr Dlouhodobá práce s mládeží přináší své výsledky a systematicky se zkušení hráči posouvají do vyšších kategorií, kde následně excelují. Soupiska Příbram Bobcats U18:

Lukáš Aubus

Josef Drmla

Kryštof Ehrlich

Jonáš Fikrle

Adam Kopta

Jonáš Matějka

Daniel Mácal

Samuel Oktábec

Rudolf Suchomel

Matěj Šlehofer

Jonáš Velc

Jan Vitvar

Daniel Vokurka

Štěpán Zemek Michaela Rom