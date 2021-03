Vrátil se, ale dal nám tentokrát pěkně zabrat. Domnělý přílet čápů, a to dokonce obou najednou, v pondělí 15. března, se totiž nezakládal na právu bydlet v Rožmitále a v tomto hnízdě. Byl to zřejmě cizí pár a vyvolal v Rožmitále planý poplach. Na vysvětlenou: Dne 15. března v 8:30 přiletěli na komín dva čápi naráz. Radostnou zprávu mi sdělila obsluha benzinové čerpací stanice Medos a za malou chvíli další telefonáty oznamovaly přílet čápů. Skoro celé dopoledne se čápi zdržovali na hnízdě nebo létali v okolí. Někdy před polednem byli však na komíně viděni naposled. Od té doby bylo hnízdo prázdné. Škoda, mnoho lidí se již radovalo, že s příletem čápů přichází očekávané jaro.

Pro zajímavost uvádím, že do Mirošova přilétá pravidelně čáp již v druhé polovině února. Podle sdělení odborníků jde o čápa, který zimuje ve Španělsku, a proto přilétá tak brzy. Letos si ale „mirošovský“ samec pospíšil a přilétl již 4. února, kdy byly mrazy -15 až -17° C, a samice za ním dorazila 16. února. My máme prý „afričana“ a protože má delší trasu, přilétá později.

Náš čáp ale na sebe nenechal po odletu „hostujícího páru“ dlouho čekat. Přiletěl 17. března 2021 a dokonce překvapil časem příletu, za 23 let pozorování velmi neobvyklým a rekordním. Podle manželů Holubcových z benzinky Medos, kteří toho dne ráno v 5.30 hodin nastupovali do práce, v tu chvíli čáp už seděl na komíně! Od začátku mého pozorování, tedy od roku 1998, je to nejčasnější doba příletu. Doposud vládl čas z roku 2006, kdy přilétl v čase mezi 6.30 a 7.00 hodin a v roce 2017 dorazil v 6.53 hodin. Snad čápa zasněžené a mrazivé počasí neodradí, zůstane a začne připravovat pohodlné bydlení pro svoji družku i potomstvo.

Pokud máte zájem o sledování čápů na hnízdě, otevřete si webové stránky města a klikněte na obrázek čápů na hnízdě. Budete on-line sledovat přímo události na komíně. Přejme jim pěkné počasí, pohodu a klid na vyvedení mláďat.

Autor: Miloslav Maroušek