"Mám obrovskou radost. Zvládla jsem to a na vrcholu jsme to s kamarádkou oslavily malým přípitkem. Cesta nahoru nebyla jednoduchá, povrch byl místy hodně zledovatělý a všude okolo značky upozorňující na možnost výskytu nebezpečné munice. Tok nebyl naším jediným cílem, v okolí jsou i další vrcholy, které by byla škoda minout. Některé leží kousek stranou značených stezek, ale měly jsme štěstí, nějaký horobraník už šel před námi a my se vydaly hlubokým sněhem v jeho stopách a nemusely se bát, že vyletíme do povětří. Škoda jen, že les je místy doslova zdevastovaný, hluboké vyjeté bahnité koleje po těžké technice jsou i v několika pásech vedle sebe. Přesto je ale stále co obdivovat. Na absolutně neznačené naučné stezce v okolí Malé Třemošné jsme narazily na zajímavý pomník partyzánům. A na vrcholu Třemošná nechaly ve vrcholové knize záznam o naší návštěvě.Pak už nás čekal jen dechberoucí výhled na Příbram, Svatou horu a nádhernou přírodu."