Jak na to? Projít si s nimi opakovaně cestu do školy a vysvětlovat jim, kudy mají jít, kde přecházet. Především však volit bezpečnější trasu. Dále by děti měly znát význam světelných signálů na semaforu i dopravní značky, které jsou na cestě do školy.

Důležité je naučit je používat přechody pro chodce a aby vždy zastavily a rozhlédly se před vstupem do vozovky. Rozhodně nesmí vstupovat do silnice mezi zaparkovanými automobily. Trpělivě vše znovu a znovu vysvětlovat a procvičovat. Děti se musí naučit pohybovat v dopravě samy.

Školáci by také měli vědět, že nemají nosit viditelně klíče od obydlí, pokud je mají zavěšené na krku, schovat je alespoň pod oblečení. Upozornit je i na to, aby nenastupovali s cizími lidmi do výtahů či vozidel, nic si od nich nebrali a raději s nimi vůbec nekomunikovali.