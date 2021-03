Malí rybáři z rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem se už dlouhou dobu nemůžou scházet. Máme zde možnost online výuky, ale jsme ze zásady proti, neboť naším cílem je od počítačů děti vytáhnout a ne je ještě více přivázat k PC v dnešní nelehké době. Tak se snažíme zadávat různé úkoly a děti nějak zaujmout k činnosti a tvořivosti, prostě zůstat v kontaktu s nimi i rybařinou. Využili jsme tedy blížících se Velikonoc.

Malí rybáři z rybářského kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem dostali úkol vytvořit na Velikonoce rybu. | Foto: archiv rožmitálských rybářů

Malým rybaříkům jsme poslali vzkaz. "Milí rybaříci, už delší dobu jsme spolu neplnili žádný úkol. Blíží se Velikonoce a tak nás napadlo uspořádat soutěž. Vyrobte vajíčko a udělejte z něj rybu, kterou máte nejraději. Každé vajíčko bude odměněno. Vedoucí kroužku následně vyberou 3 nejhezčí vajíčka a ta odměníme ještě zvlášť. Tři nejhezčí vajíčka odměníme třemi navijáky na prut. Máte čas do konce března. Poprosíme pak rodiče dětí, zda by hotová vajíčka dodali naší vedoucí. Tak Hurá do toho!" Jsme velice rádi, že děti se natěšeně zapojily a začaly vyrábět.