"Po rozvolnění a možnosti se sejít venku u vody za bezpečnostních nařízení jsme zahájili náš kroužek rybolovem. Opravdu krásné úlovky se povedli chytit snad všem dětem, ale měli jsme i výjímečné úlovky jako kapr 75 cm, který se povedl Mirce, kapr 62 cm, ktrého zdolal Radek a kapr 60 cm se povedl dnes již zkušenému rybaříkovy Šimonovi. Všechny úlovky byly samozřejmě vráceny zpět do vody.

Zájem o vstup do rybářského kroužku MO Rožmitál pod Třemšínem stoupá a my jsme za to moc rádi. Děkujeme za přízeň a podporu pro děti. Naši činnost a informace o našem kroužku můžete sledovat na sociálních sítích facebooku a na stránkách ZDE."

Autor: Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem