"Tleskáme dětem a jsme hrdí na to, že všichni kdo soutěžili, do toho dali vše a i když máme v kroužku hodně malých a nových dětí, přesto to zkusili a skvěle reprezentovali. Jsme šťastní a pyšní. Velká gratulace všem a velké díky MO Příbram za hezké závody," uvedla vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem Jaroslava Nassová.