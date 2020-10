Proto přicházíme jako MAP s námětem, který může prospět nejen vašim dětem, ale i celé vaší rodině. A to nejen po dobu krize, ale i po návratu k „normálnímu“ způsobu života. V čem spočívá?

V co nejčastějším pobytu venku, v přírodě, na čerstvém vzduchu, protože i tam může probíhat vaše domácí škola!

Prospěšnost pobytu venku není naším výmyslem, ale potvrzuje ji řada tuzemských i zahraničních výzkumů z oblasti medicíny, psychologie i pedagogiky. Koneckonců děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené!

S laskavým svolením Učíme se venku a Jděte ven!cz si dovolujeme uvést, v čem je pobyt v přírodě tolik prospěšný:



· Hra v přírodě skvěle napomáhá všestrannému rozvoji dítěte. Při hře venku dítě zapojuje všech pět smyslů a maximálně rozvíjí tělesné i mentální schopnosti.

· Děti, které si hrají často venku, jsou více fyzicky aktivní, mají menší riziko nadváhy a krátkozrakosti, zlepšují si motoriku, budují si imunitu.

· Při pobytu v přírodě se čistí hlava a snižuje únava z myšlení. Co se naučíme skrze zážitky venku, ukládá se v mozku hlouběji a snadněji se vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

· Blízkost přírody a pobyt v ní pomáhají lépe pracovat se stresem, úzkostí či depresí.

· Při pobytu venku zaznamenávají školy u dětí úbytek kázeňských problémů a zlepšení výsledků učení. To platí ve stejné míře i pro rodinu,

· Pobyt v přírodě prospívá tělu, mysli, vztahům v rodině a v neposlední řadě i celé planetě – známe-li přírodu, chováme se k ní ohleduplněji a s úctou.

Že jsme neobjevili nic nového a že už to dávno víte? Tak tedy obléct bundy, obout pořádné boty a hurá ven! Že venku prší a fouká vítr? Co na tom sejde! Náš recept je jednoduchý, laciný, a hlavně velmi účinný. Venku se dá učit matematika, český jazyk, přírodopis, biologie, výtvarná výchova a mnoho dalšího, přičemž se vše odehrává v tělocvičně pod širým nebem. Pro ty z vás, které námět zaujal, doporučujeme www.ucimesevenku.cz a www.jdeteven.cz, kde naleznete spoustu konkrétních návodů na to, jak při výuce venku postupovat či jak a na co si můžete venku hrát.

Můžeme vám teď už také prozradit, že připravujeme vydání stolního kalendáře na rok 2021 s pracovním názvem Pojďme ven! I v něm najdete spoustu aktivit, které budou provázet celým rokem a inspirovat vás k pobytu venku. Pro aktuální informace týkající se vzdělávání (nejen) na Nymbursku sledujte náš Facebookový profil: MAP vzdělávání na Nymbursku.

Ležet za pecí a čekat na lepší zítřky není náš styl!

Přejeme hodně společných zážitků v přírodě, pevné nervy při domácím vzdělávání a v neposlední řadě pevné zdraví celým vašim rodinám!

Milena Válková a Ivana Šmejdová