Vinný košt & festival chutí v Příbrami byla pořádná jízda. Pořadatelé plesali

Byla bezprostřední, a na konci, když zazpívala Modlitbu, publikum nepřestávalo tleskat,“ popsala za organizátory VDN Promo Jitka Větrovská. ,,Večer v Praze jsem si moc užila. Ze začátku jsem byla trošku nervózní, ale po chvilce to ze mě spadlo. Do Příbrami se těším, dlouho jsem tam nebyla a navíc se akce koná v den svátku mé dcery Kačenky, to je krásné datum,“ řekla Marta Kubišová. Příbram je jedno ze šesti měst, které si Marta pro svoje tour vybrala. Jedná se o exkluzivní večer s velmi malou kapacitou, pouze 250 návštěvníků.

Autor: Kateřina Vohradská