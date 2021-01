"S velkou bolestí v srdci chceme poděkovat všem, kteří jsou v těchto těžkých chvílích s námi - za slova útěchy, podporu a činy. Tragická událost zvedla velikou vlnu solidarity mezi našimi sousedy, lidmi z okolí a celého kraje.

Za Mirkovu rodinu touto cestou z celého srdce děkujeme všem, kdo pomohli a stále pomáhají, a to jak vánočními dárky pro děti, hmotnými dary, tak i finančně. Moc si toho vážíme, protože Mirkově manželce a dětem to usnadní vstup do nového života, i když Mirečkovi a Kristýnce tatínka nikdo nevrátí.

Děkujeme obci Ohrazenice v čele se starostou Tomášem Králem, hasičům, dobrovolníkům, přátelům a známým, všem lidem, kteří se o svátcích přišli zeptat, co potřebujeme, nebo ihned začali pracovat na odstraňování následků požáru v domě a jeho okolí. Denně nám spousta lidí podává pomocnou ruku v mnoha směrech, jsou s námi a dávají nám sílu se s těžkou situací vyrovnat. Manželka Karolína se dosud léčí s popáleninami, malý Mireček už je v pořádku, Kristýnka v domě při požáru nebyla.



Mirkovi bylo jen 32 let, měl celý život před sebou, miloval svoji rodinu. Pro nás zůstane navždy hrdinou, který obětoval svůj život pro záchranu těch nejdražších. Budeme na něho vzpomínat s láskou a velikou úctou."

Za celou rodinu

Renáta Feniková, matka