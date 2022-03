Co představuje 8 metrů za 7,2 vteřiny? Dynamiku pohybu, při které se závodník dostane od podlahy ke stropu sokolovny rychlostí větší než 1 metr za vteřinu! Není to úchvatné? Pro takovýto výkon nestačí pouze extrémní silová vybavenost. Sám Bedřich Šupčík říkával: „Pro šplh nestačí mít pouze silné paže, ale celé tělo.“. Teprve poté může závodník svou sílu přetavit v kýženou rychlost a dynamiku pohybu, která ho může posunout i pod kýženou hranici 7,2 vteřiny. Pokoření této hranice je bránou do Klubu Bedřicha Šupčíka, který je v rámci světu šplhu prestižní záležitostí a možnost do něj vstoupit mají závodníci pouze v rámci závodu v Příbrami.

Dnes špičkoví závodníci tuto hranici překonávají s překvapivou pravidelností. Všechna tři první místa posledního Mistrovství České republiky ve šplhu na laně byla hluboko pod touto hranicí. Boje se svádí v setinách vteřin a letošní nejlepší výkon byl 5,25 vteřin! To už je úchvatná podívaná, při které rozum dokáže akorát přerušit dech a popustit bradu o pár centimetrů níže.

Co si za takovými výkony v rámci příprav přestavit? Většina borců se rekrutuje z řad gymnastů, kteří za sebou mají několikaletou silovou přípravu. V rámci tréninků, mimo techniky, dynamiky a rychlosti na samotném laně, se mohou pochlubit impozantními silovými výkony. Letos stříbrný Martin Vacek má ve svém repertoáru shyb s přidanou vahou až 90 kg, jednoruční shyb, jednoruční shyb s přidanou vahou přesahující 20 kg, dip s přidanou vahou 110 kg, ale i komplexní gymnastické workoutové silové prvky jako muscle-up, front lever, back lever, human flag aj. Všechna tato píle a um se promění ve hru svalů, která započne, jakmile se závodník na laně odlepí od země.

Příbramským želízkem v ohni pro stupně vítězů je vycházející hvězda Tomáš Pouček, bronzový na posledním Mistrovství ČR a člen Klubu Bedřicha Šupčíka. Uvidíte i matadory příbramského šplhu a rovněž členy Klubu Bedřicha Šupčíka – bratry Václava a Jiřího Kotlanovi. Kategorii nad 40 let za příbramský Sokol hrdě hájí již několik let Pavel Čambala. Mezi dalšími příbramskými reprezentanty nebude chybět Pavel Fíla, Tomáš Ježek a Matouš Lachman.

Atmosférou plnou síly, napětí a špičkových výkonů se můžete nechat pohltit 19. března v příbramské Sokolovně od 13 do 16 hodin. Hlavní kategorii šplh na laně do výše 8 metrů (od 14 hod) a dorostenecký závod ve šplhu na laně do výše 4,5 metru (od 13 hod) doprovodí i zajímavé gymnastické vystoupení.

Autor: Pavel Čambala