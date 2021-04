Chodce, běžce i „hůlkaře“ vyzvalo město k pohybu prostřednictvím akce s názvem 10.000 kroků pro zdraví, kterou pořádá organizace Partnerství pro městskou mobilitu. Výzva probíhá od 1. do 30. dubna 2021 a má za cíl motivovat lidi k pravidelné aktivitě vykonané po svých vlastních nohou.



Akce 10.000 kroků, pracuje s magickou hranicí deseti tisíc, což je zhruba 7,5 km, co by měla být pravidelná denní porce chůze. Ve skutečnosti však stačí mnohem méně kroků, aby byl organismus odolnější. Kolik kroků za den ujdete/uběhnete záleží čistě na každém účastníkovi výzvy. Pravidla se snaží zvýhodnit ty, pro které je pohyb obtížnější. Nachozené kilometry se přepočítávají podle BMI a věku. Aktivitu je možné monitorovat na jakémkoli zařízení a následně ji v podobě printscreenu nahrát do svého profilu.



„Prvních 14 dní dubnové výzvy je za námi a ani rozmarné počasí s dobříšskými účastníky této výzvy nezamávalo a kilometry nám pěkně přibývají. Výzva je ovšem postavena tak, že má podpořit a rozchodit lidi, kteří se sportu i pohybovým aktivitám nijak zvlášť nevěnují. Ti také získávají více bodů a dostávají se tak i před naše přední dobříšské sportovce,“ upřesňuje Šárka Krůtová, koordinátorka projektu Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21.

Jak si nyní Dobříš vede ve výzvě 10.000 kroků?

Do výzvy 10.000 kroků pro zdraví je přihlášeno celkem 30 měst z celé republiky. Dobříš je nyní na 10. místě. První příčky zatím obsadila města – Klatovy, Bruntál a Turnov. Město Dobříš vyzvalo k neoficiální soutěži nedaleký Mníšek pod Brdy, který se do výzvy zapojil velmi aktivně a dnes je na 6. místě.

V jednotlivcích má Dobříš 172 přihlášených z nichž 151 je aktivních, kteří za 2 týdny zatím nachodili 16 430 km, tedy průměr přes 100 km na osobu. Týmů je za Dobříš přihlášeno celkem 26 z nich 24 aktivních.

Stále ještě se můžete přidat! „Pokud je ještě někdo, kdo má chuť s námi chodit/běhat, klidně se může ještě připojit. Na stránce Dobříš – 10000 kroků ke zdraví (desettisickroku.cz) zájemci naleznou potřebné informace, které postupně doplňujeme, a kde najdete i tipy na výlety do okolí,“ doplňuje Šárka Krůtová.



Do výzvy se zapojil i dobříšský starosta Pavel Svoboda: „Nebaví mě měřit denní kroky, tak měřím, jen co naběhám. S obdivem sleduju, jaká výhoda je být starý a mít kila navíc. To je konečně ta správná výzva. Protože nejde o to, kdo vyhraje, ale o to zvednout se a vyrazit ven. Všem, kteří jste se do výzvy 10.000 kroků přidali, tleskám. A protože trocha toho hecování neuškodí, tak vítězný tým z Dobříše získá na konci dubna lahev Portského. K vyzvednutí na radnici. Dnes jsou na prvním místě Szabíci… přeci jim tu flašku nenecháte!“

V květnu Dobříšáci vyrazí Do práce na kole



Na výzvu 10.000 kroků navážeme v Dobříši tím, že se zapojí do květnové soutěže Do práce na kole jako jedno z 50 cykloměst. Do práce na kole je celostátní výzva, která se koná od 1. do 31. května a která motivuje k cestování na kole, koloběžce, ale i pěšky či poklusem. Pro letošní rok organizátoři z Auto*Mat uzpůsobili pravidla, takže je možné započítávat nejen cesty do práce, ale i cesty do přírody, na nákup nebo se psem. Zapojit se může každý.



„Soutěží se o najeté kilometry i četnost jízd v kategoriích jednotlivců i týmů podle jednotlivých měst i celostátně. Vedle soutěže jde ale o dobrou věc a setkávání na kole. I u nás můžeme šlapat nejen na výlety, ale také na nákup, za kamarády nebo do práce. Pojďte s námi šlápnout do pedálu, ať Jsme Dobří(š) v pohybu! Kolu zdar,“ vyzývá koordinátorka Šárka Krůtová.



Tentokrát přijalo vedení města výzvu k neoficiálnímu souboji s Příbramí. „Už loni jsme měli jeden tým z radnice. Tentokrát jsme přijali výzvu z Příbrami a zkusíme zaměstnance obou úřadů společně ještě víc vyhecovat. Cílem je ale více otevřít veřejnou debatu o cyklistice ve městě a okolí. Plánujeme například kulatý stůl s občany na téma zlepšení možnosti dojíždění žáků do škol na kolech či o úpravách značení nebo společný cyklovýlet,“ upřesnil starosta Pavel Svoboda. Více informací naleznete na ZDE.

Autor: Havlíčková Denisa