Pro „Hippokratovu armádu“ se v něm vybralo přes 1 100 000 korun. Většina lékařů a sester klip Hippokratova armáda, v němž děkuje zdravotníkům celá plejáda českých umělců (a zpívá a hraje zadarmo), zná z Youtube. „Je skvělé, že si někdo konečně uvědomil, co tady zdravotníci za poslední rok vykonali. Složit jim písničku a natočit o nich laskavý klip, byl fantastický nápad. Klip má spád, hlavní postava - starý pan doktor – je velmi působivý. Dojalo nás to. A uznání od tolika umělců si vážíme,“ řekl v pondělí ředitel vrchlabské nemocnice MUDr. Michal Mrázek. A jménem všech svých kolegů poděkoval tvůrcům i dárcům, kteří v rámci sbírky pro „Hippokratovu armádu“ poslali na účet Konta Bariéry v minulých měsících přes 1 100 000 korun.

Tyto peníze budou ve formě dárkových voucherů Košíku.cz teď postupně rozděleny mezi jedenáct nemocnic. Jako první je dostali zdravotníci ve Vrchlabí a v Sokolově. Ředitelka Nadace Charty 77 – Konta Bariéry Božena Jirků je z výsledku sbírky, která je jedním velkým poděkováním lékařům a sestřičkám, také nadšená. Připomněla, co stálo na počátku projektu: „Myšlenka mi hned připadala úžasná. Oslovili mě profesor Petr Neužil - ne jako profesor kardiolog, ale jako zakladatel Sdružení pro srdeční rytmus, a herec Igor Orozovič se svým týmem, zda bychom nepřispěli na vznik písničky a klipu. Nadchlo mě, že Iva Janžurová bude ochotná doručovat dopisy, Jiří Lábus roznášet pizzu a Petr Čtvrtníček sedět na vrátnici… Všichni do toho dali srdce a svůj čas. Hned jsem věděla, že na realizaci takového kousku finančně něco málo přispějeme. A společně s umělci pak vyhlásíme sbírku pro zdravotníky v první linii.“

Oceněni byli i zdravotníci v malých nemocnicích

Dárkové vouchery v hodnotě 2 000 a 10 000 korun v současné době putují do nemocnic po celé České republice. Zdravotníci si za ně mohou vybrat zboží na e-shopu kosik.cz – většinou dobroty, ale také třeba kávovar pro celé oddělení. „Pět set dárkových poukazů pro sestřičky v celé republice možná vypadá jako kapka v moři, ale jde spíš o to ukázat, jak moc si ceníme jejich práce. Že jsme si vzpomněli i na zdravotníky v malých nemocnicích na kraji české mapy. Nejen my, ale hlavně dárci, kteří přispěli,“ doplňuje Božena Jirků.

V pondělí předali zástupci Konta Bariéry vouchery v Nemocnici Vrchlabí. Jeden dostala také sestra Soňa Hebká. Dárkem byla nejprve zaskočena… „Sloužila jsem na oddělení akutní medicíny, na následné intenzivní péči a na následné péči vlastně bez přestání, nebyla jiná možnost, jestliže jsme to chtěli zvládnout,“ přiblížila covidovou realitu v jednom z nejhůře postižených okresů. A hlavní sestra Zuzana Kvardová za ni ještě dodala: „Pacienti byli ve velmi závažných stavech, nebylo to jednoduché, sestřičky byly fyzicky i emočně vyčerpané. Hodně lidí z personálu bylo nakažených.“ Děkujeme Hippokratově armádě, tedy všem zdravotníkům, kteří nás v posledních měsících podrželi! Podrobné informace o projektu Hippokratova armáda najdete ZDE.

Konto Bariéry

Od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou kontinuální sbírkou, které se více než dvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta Bariéry. Díky nim Konto Bariéry rozdělilo stovky miliónů korun a podpořilo tisíce projektů na zlepšení života lidí s handicapem a jejich plnohodnotné zapojení do společnosti.

