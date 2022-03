Úvodní část projektu obstarala beseda ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, kdy na naši školu zavítal Jakub Červený, pracovník Mikrobiologického ústavu Praha, laboratoře biotransformace. Žáci tak měli možnost během besedy proniknout do tajů přírodovědného bádání se zaměřením na mikrobiální svět. Seznámili se s náplní laboratorní práce přírodovědných oborů, problematikou mikrobiálních kultivací a riziky patogenních bakterií a hub. V této souvislosti se rozběhla volná diskuze nad účinností běžně dostupných dezinfekčních prostředků, čemuž jsme se v rámci našeho projektu také věnovali.

Po teoretickém základu jsme se konečně vydali do mikrobiálních končin naší školy. Žáci rozdělení do skupin si nejprve vytipovali místa, kde by očekávali největší zastoupení mikroorganismů, zejména bakterií a hub. Postupně tak prošli celou školou, nevynechali kupříkladu klávesy klavíru, světelné vypínače, zábradlí, parapety či kliky od dveří učeben. Odebrané vzorky pomocí inokulačních kliček přenášeli do živných substrátů v Petriho miskách, které jsou speciálně připravené pro naše zkoumané mikrobiální kultury. Polovinu substrátu žáci vždy ošetřili vybraným dezinfekčním prostředkem, aby ověřili účinnost jejich baktericidních a fungicidních účinků. Získané preparáty jsme následně uskladnili a ponechali vlastní kultivaci v horizontu několika dní. Zhruba po týdnu zrání jsme se konečně dočkali markantních změn, kdy nám mikrobiální svět ukázal svou rozmanitost tvarů a barev. S pomocí celé řady mikroskopů jsme zkoumali buněčné struktury bakterií a vlákna hub.

Na samotný závěr projektu jsme si s žáky připravili celkové vyhodnocení našeho počinu. Jednotlivé skupiny prostřednictvím prezentace představily své preparáty, popsaly místa sběru vzorků a průběh vlastní kultivace. Zároveň demonstrovali účinnost vybraných dezinfekčních prostředků a vyzdvihli význam jejich použití v běžném životě. K našemu potěšení, prakticky všechny ošetřené části v Petriho miskách neporostly barevnými koloniemi bakterií, ani vláknitými strukturami mikroskopických hub"

Autor: Tadeáš Balík