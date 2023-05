/FOTOGALERIE/ V dubnu se rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem zapojil do akce Ukliďme Česko. Všechni zúčastnění dostali pracovní rukavice a pytle na odpad, které dodal náš mateřský Středočeský územní rybářský svaz, za což moc děkujeme.

Rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem se zapojil do akce Ukliďme Česko. | Foto: Jaroslava Nassová

S dětmi a jejich rodiči jsme uklidili okolí našeho sportovního rybářského revíru rybníku Jezu, park a přilehlá místa. Dále pak okolí našeho chovného rybníku Sadoňský (koupaliště) se sportovně rekreačním areálem.

Vše v centru města Rožmitál pod Třemšínem, a že bylo co uklízet. Je smutné kolik nepořádku se u vody najde. Bylo nádherné počasí a po úklidu jsme si upekli za odměnu buřtíky a užili si spousty legrace.

Akce tohoto typu máme moc rádi, vždy to spojí rodiče, děti i kroužek, a to je to nejlepší. Děkujeme všem dětem i jejich rodičům za jejich pomoc a podporu. Petrův zdar.

Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem