Cesta do adventně vyzdobeného a svíčkami osvětleného podzemí důlním vláčkem na jejímž konci měli čekat čerti, v některých dětech vyvolávala trochu stísněné pocity, nicméně jak se na jejím konci ukázalo, čert nebyl, jak už v Čechách bývá zvykem, příliš strašidelný, ale bylo s ním spíš veselo… Cesty Prokopskou štolou se s dětmi zúčastnili i dva radní Středočeského kraje. „Bohužel nemohly přijet všechny děti, které původně měly a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, ale ty co dorazily si to náležitě užily a to včetně mě,“ konstatoval středočeský radní pro školství Milan Vácha (STAN).

Kvůli pandemii musely děti také oželet i část plánovaného programu v podobě promítání pohádky Tajemství staré bambitky 2. „Distributor tohoto filmu, který Středočeský kraj pomáhal financovat se rozhodl premiéru kvůli epidemii odložit na příští rok, ale slíbili jsme dětem, že jakmile bude film v kinech, tak jim ho promítneme,“ dodal radní pro památkou péči a cestovní ruch Václav Švenda (TOP 09).

Dětem se v areálu dolu Anna moc líbilo. Hlavně si užívaly podle svých slov cestu důlním vláčkem, který je zavezl do pozemí za Mikulášem pro nadílku. Pro mnohé z nich to bylo vůbec poprvé, kdy se podívaly do podzemí.

Hornické muzeum Příbram