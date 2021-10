Na jubilejním Putování po Brdech si účastníci také vyzkoušeli rýžování zlata

Už po padesáté se tradičně první říjnovou sobotu vydali milovníci turistiky, ale i ti, co chtějí udělat něco pro zdraví nebo mají rádi procházky, na pochod do Brd v okolí Dobříše, aby se pokusili najít jejich dobrého ducha Fabiána. Jak se ukázalo, o jeho existenci mnozí do té doby neměli ani potuchy.

Z Putování po Brdech. | Foto: Radek Ctibor