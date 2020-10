Na kroužku malých rybářů přednášel Jiří Ouředníček

/FOTOGALERIE/ I přes velmi nepříznivé počasí se v posledních povolených říjnových dnech uskutečnil rybářský kroužek ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem. A byl velmi zajímavý, jak pro malé rybáře tak i vedoucí. Na přednášku o feedru (způsobu lovu ryb) přijel odborník na slovo vzatý Jiří Ouředníček. Ukázal vše co je k ulovení ryby důležité, co by měli mít a jak vše použít.

Na rybářském kroužku ČRS MO Rožmitál pod Třemšínem přednášel Jiří Ouřeníček. | Foto: archiv spolku