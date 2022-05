Kromě příbramských sborů se zúčastnil i sbor z Březnice (Voci Bianche), který zazářil písněmi Voskovce a Wericha a nakonec svého vystoupení rozezpíval mnohé známým Proč bychom se netěšili. Jako nováček druhé části se představil dětský sbor Hokus Pokus ze ZUŠ A. Dvořáka, který mj. překvapil písní Enyi a dále třetí ze sborů ze ZUŠ na nám. TGM - Canzone (po Písničce a Canzonette). Překvapením pro mnohé bylo jistě jejich společné vystoupení s písní Fredyho Mercuryho We will rock you. Po delší době se představil také místní Jiráskáček a po malé pomlce opět i Jásan, který sklidil bouřlivý potlesk za podání autorské písně Vladimíra Heráka, který tento školní sbor vede a doprovází na klavír i harmoniku. Autorsky se představil také sbormistr Vepřekova smíšeného sboru Pavel Šmolík. Atmosféru pohody přinesly Bacha baby.

Fantastická oslava Dne Země v Dobříši přilákala stovky dětí

Na závěr festivalu se spojily sboristé několika sborů ke zpěvu společné písně - národní ukrajinské písně Plyve kača - na podporu Ukrajiny. Sólo zazpívala Viktorie Duková, sbory oddirigovala Hana Tonzarová, hlavní koordinátorka festivalu. Provedení této písně cca 100 členným tělesem spojeným z několika sborů, zvlhčila oči nejednomu z posluchačů, kteří vydrželi až na samý konec festivalu. (S nápadem zpěvu této písně na podporu Ukrajiny obeslalo Post Bellum sbory v ČR, které ji nacvičily a nahrály - zanedlouho se objeví nahrávka na Youtube.)

Celý festival bravurně i vtipně jako vždy moderovala Markéta Prunerová. Poděkování patří Komornímu sboru M. Jakoubka ze Stříbra pod záštitou n.o. Církve čs. husitské v Příbrami na Břez. Horách, který od r. 2004 festival organizuje, městu Příbram za jeho finanční podporu a také Farnosti Kostela Sv. Jakuba a vedení ZŠ Jiráskovy Sady za umožnění konání festivalu v jejich prostorách.

Letošní přesunutí termínu festivalu z podzimu na jaro zdá se prospělo všem, soudě dle počtu zúčastněných sborů i posluchačů, můžeme se snad proto těšit na XIX. Festival pěveckých sborů Příbram v příštím roce opět na jaře po Velikonocích.

Hana Tonzarová