/VIDEO/ S blížícím se jarem se otevírají dveře ke vzrušujícímu dobrodružství ve formě flag fotbalu, amerického fotbalu a cheerleaders s Příbram Bobcats! Tento mladý a dynamický klub, který je plný nadšení a energie, zve k účasti na jarním náboru. Příbram Bobcats přijímá děti od šesti let, ovšem tým nabízí rozmanité kategorie, aby každý našel své místo a fotbalovou vášeň.

Klub Příbram Bobcats byl založen v roce 1995 původně pod názvem Příbram Rams. Od té doby se věnuje americkému fotbalu, flag fotbalu a cheerleadingu od mládežnických kategorií až po dospělé. | Foto: se souhlasem Příbram Bobcats

Příbram Bobcats není jen o sportu, je tu o přátelství, nadšení pro vzdělávání a moderním přístupu. Tým je veden skvělou partou mladých nadšenců, kteří plně chápou dnešní generaci. S nimi se naučíte, jak spojit vášeň pro sport s moderním pojetím life-balance, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů s maximálním využití vašeho potenciálu.

Flag fotbal se stal pro rok 2028 součástí olympijských her v Los Angeles, což vytváří bezkonkurenční příležitost pro ty, kdo touží po sportovní slávě. Staň se součástí Příbram Bobcats, vyzkoušej něco nového, vystup ze své komfortní zóny a postav se na cestu k možné účasti na olympijské scéně.

Flag fotbal je sport, který není finančně náročný. To znamená, že není třeba obrovského rozpočtu, aby si mohl kdokoli zahrát a zažít radost ze sportu. Každý má mít šanci sportovat, bez ohledu na svou finanční situaci.

Příbram Bobcats vítá všechny nové členy, bez ohledu na pohlaví, věk nebo tělesnou zdatnost. O americkém fotbalu a cheerleadingu se říká, že je to sport pro chlapce i dívky, pro ty malé i velké, pro tenké i tlusté. Je to skvělý způsob, jak se zapojit do týmu bez ohledu na vaše individuální dovednosti a rozvíjet tak, svůj potenciál.

Flag fotbal není jen sport, ale i zájmová činnost, která může pomoci předcházet negativním jevům, které mohou ovlivnit dospívající mládež. Aktivní účast ve sportu může poskytnout zájmovou činnost, týmovou spolupráci a podporu, což jsou klíčové faktory v prevenci různých negativních vlivů.

Příbram Bobcats přijímá děti od 6 let věku, což znamená, že i ty nejmladší mohou začít budovat svou lásku k sportu a týmovému duchu. Děti si formou hry osvojí všestranné sportovní dovednosti, vytváří si nová přátelství a sbírají zážitky. Tým nabízí rozmanité kategorie, aby každý našel své místo a našel si svou fotbalovou vášeň.

Bobcats nabízí různé kategorie týmů, včetně U12, U15, U18 flag fotbal, U18 tackle, Ženy flag fotbal, Ženy tackle, Muži flag fotbal a Muži tackle.

Nyní je ten správný čas přidat se k Příbram Bobcats a zažít kouzlo tohoto sportu. Přijďte a buďte součástí týmu, který nejen rozvíjí sportovní dovednosti, ale také buduje silné přátelství a nezapomenutelné zážitky pro celý život. Jaro je ve vzduchu, a s ním i nové začátky a sportovní dobrodružství s Příbram Bobcats!