A právě proto pro nás rozjet vlastní obchůdek byla celkem výzva. Funguje totiž oproti jiným zcela online. Prozatím nemáme prostory, ve kterých by bylo možné věci vystavit a umožnit tak klasické nakupování. Naši “zákazníci” si tedy mohou zboží prohlížet na FB stránce ADRA obchod Příbram. Kam se je snažíme postupně, tak jak k nám přicházejí, nabízet.

Co můžete v našem obchůdku nakoupit?

Náš obchůdek funguje formou dobročinných darů. Jedná se o věci, které už u svých majitelů nenajdou další využití a tak se díky tomu dostanou do našich rukou. Každá věc projde kontrolou, neposíláme dále věci rozbité či jakkoliv poškozené, jež již nemohou sloužit svému záměru. Nabízíme ale také zcela nové, mnohdy ještě originálně zabalené. Tuto informaci vždy naleznete v popisu. Nejčastěji se jedná o oblečení, boty, batohy, věci do domácnosti, knihy, hračky atd. Další velkou částí našeho “zboží” jsou rukodělné výrobky z našich dílniček. Jedná se nejrůznější praktické, ale i okrasné drobnosti. Tyto pro vás v rámci setkání v dalších projektech vyrábí naši školáčci a také senioři pod vedením Marušky Tesařové. Právě ona sama je také tvůrcem většiny háčkovaných dekorací.

Proč nakupovat v Adra obchodě?

Všechny věci v obchodě jsou vždy označeny dobrovolně dobročinným příspěvkem, jenž začíná na námi stanovené minimální částce. Je to částka, kterou bychom rádi za nabízenou věc vytěžili a zároveň taková, u které doufáme, že věc dlouho v obchůdku nezůstane. Při nákupu je pouze na vás, jestli budete chtít za nabízenou věc zaplatit více nebo třeba celkovou částku za nákup zaokrouhlíte nahoru. Proč? Protože tím právě přispíváte na cokoliv, co my v centru děláme. Naši dobrovolníci se do všech projektů a činností zapojují zcela dobrovolně, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. Bohužel v projektech je zapotřebí i spousta dalších věcí než jen lidský faktor, jako jsou třeba učební pomůcky, materiál na výrobu, ale také peníze na samotný provoz centra. Nákupem v našem obchodě se nejen stáváte majitelem věci, které vám dále poslouží, ale zároveň součástí a podporou všech, kteří v našem dobrovolnickém centru pracují.

Každá pomoc se počítá

Nechcete nakupovat věci z druhé ruky a přesto byste rádi pomohli? Možností je tady více. Můžete darovat svůj volný čas či znalosti a zapojit se do našeho týmu. Nebo třeba poskytnout již nevyužité věci či službu, kterou provozujete. V neposlední řadě je zde také možnost finančního daru.

Autor: Šárka Maroušová