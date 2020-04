Například 65letý Vladimír Kočí (z týmu FK Drevníky) řekl, že pro něj není problém hrát systémem středa - víkend. A to i v červenci. Kdo prostě fotbal miluje, tak ho hrát chce a těžko se vzdává i malé naděje. Je to i můj případ a takhle rychlé ukončení soutěží mne zarmoutilo. Myslím si, že když by šlo hrát, dalo by se celé jaro dohrát právě během června a července.

Případně bych navrhoval následující: Jelikož už byla odehrána půlka soutěží, což už celkem něco o síle mužstev ukázalo. Proto mě napadla možnost baráží. Systém by byl jednoduchý. První z nižší soutěže by hrál proti poslednímu z vyšší soutěže. A to na dva zápasy doma a venku. Jako v poháru. Podle mě by to bylo rozhodně spravedlivější než to, co se udělalo. Jde ale jen o můj osobní názor a třeba s ním bude i někdo souhlasit.

A ještě jedna věc, proč se mohlo s rozhodnutím počkat. Řekl bych, že to teď nikdo z nás nedokáže říct. Co když se nebude moci hrát ani na podzim? To zrušíme rovnou další fotbalovou sezonu? Pokud by se ani na podzim hrát nemohlo, přišlo by mi logické, že bychom posléze na jaře mohli dohrát alespoň letošní rozehranou sezonu.

Přesto chci závěrem říct, že doufám v další klidnou fotbalovou sezonu. Snad od konce srpna znovu začneme!

Vratislav Vacek, Sokol Nečín