/FOTOGALERIE/ Svítání je příslib nového dne, kdy sluníčko prochází mraky, červánky na obloze, začátek něčeho hezkého, naděje, které do přicházejícího dne vkládáme. Svitání je zároveň chráněnou dílnou – jediným nakladatelstvím v České Republice, které zaměstnává pouze lidi s handicapem, včetně těch na vozíku, především ze Středočeského kraje a Prahy. Nakladatelství vydává především knihy se zdravotní tématikou.

Z přednášky doktora Campbella. | Foto: archiv Nory Chvojkové

Popudem k napsání mezinárodního bestselleru Činská studie, který také vyšel ve Svítání, byla nepříjemná zkušenost se zázračným koncem: Představte si něco, co se děje dnes a denně i u nás. Karen přijde k lékaři, který jí sdělí hrozivou diagnózu: rakovina kůže metastazující už do dalších orgánů. Karen má chmurné vyhlídky, jako by je v takové situaci měl kdokoli jiný. Ale víte co? Tahle konkrétní dáma, Karen Campbellová, se uzdravila. Skutečně. Dokonale. A to „jen“ stravou. Je tak žijícím důkazem, že z rakoviny se lze vyléčit pomocí stravy.