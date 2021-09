Děti byly velice spokojené. Mnohé z nich nemají během prázdnin možnost kontaktu se svými kamarády, tudíž setkání se spolužáky, byť v době prázdnin, uvítaly. Z kempů měly velkou radost také učitelky, pro které to byla po dlouhé distanční výuce příležitost strávit čas se svými žáky. Pro děti vymýšlely doslova školu hrou, aby propojily vyučování s prázdninovým naladěním. Na závěr kempu s dětmi vyhodnotily celý týden a předaly jim diplomy a drobné dárečky.

Žáci druhého stupně kromě opakování učiva matematiky, českého jazyka a angličtiny každé odpoledne sportovali na školním hřišti, hráli zábavné hry a také se vypravili do Hornického muzea v Příbrami, domu Natura a na Svatou Horu, kde se seznamovali s přírodou a historií Příbrami a okolí.

Program letních kempů pro děti připravily místní bohutínské pedagožky. Děti byly rozděleny do dvou skupin-na prvostupňové a druhostupňové. Vzdělávání neprobíhalo klasickou formou ve třídách, ale hravě s využitím pohybových aktivit. Během čtrnácti dnů děti nachodily dohromady 140 km a při těchto procházkách objevily spoustu krásných brdských vrcholů, navštívily oboru se zvířátky a prozkoumávaly rostliny a živočichy v lese.

Během letošních hlavních prázdnin připravila Základní škola Bohutín, okres Příbram, za podpory MŠMT a projektu IT ve škole celkem čtyři letní kempy pro žáky prvního i druhého stupně. Konaly se druhý a třetí srpnový týden v areálu školy a na každý termín se přihlásilo patnáct žáků prvního a patnáct žáků druhého stupně, celkem tedy šedesát dětí.

