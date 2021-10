OBRAZEM: Klub HP pořádal výlet na Svatou Horu

Klub HP působící při Knihovně Jana Drdy v Příbrami pořádal v úterý 12. října výlet na Svatou Horu. Účast byla kolem 20 lidi, mimo jiné přišel i architekt Michal Profant, který svými odbornými poznatky z průběhu rekonstrukce obohatil výklad průvodkyně. Účastníci se podívali do Svatohorského poutního muzea, do sklepení, do klenotnice i na zvonici.