"Koncert, který se konal za podpory města Dobříš, byl kvůli nenadálé zdravotní komplikaci v publiku poněkud nestandardní, a my i touto cestou děkujeme všem zúčastněným - umělcům i publiku - za podporu, pomoc a trpělivost.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.