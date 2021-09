"Většinu trasy jsem šlapal hezkou přírodou, lesy byly jako dřív, polní cesty lemované stromy, keři, všude zvířátka a ptáci. Doslova ráj na zemi. Ovšem bylo i trochu toho obligátního bloudění, ale pěkné výhledy na to daly zapomenout.

Ze Sedlčan do Kosovy Hory přes Červený Hrádek, jen s odbočkou do Kolihového lesa. Tady leží hlavní zastávka mého vandru, pověstmi opředený Soudný kámen. Dále pak přes Jesenici do Českého Meránu s nezbytnou zastávkou na občerstvení. Výšlap se jednoznačně vydařil a já budu mít zase na co vzpomínat."

Autor: Miroslav Fiala

Soudný kámen

Kolihový les u Kosovy Hory skrývá prastaré tajemství – žulový balvan s prohlubněmi, který prý v dávných dobách sloužil jako místo, kde se odehrávaly soudy, věštilo se a konaly se zde různé pohanské obřady. Skalka je tvořená žulou a na jejím vrcholu najdete kruhovou misku (pravděpodobě vytvořenou erozí). Místní legenda si všímá i zvláštních rýh na kameni, které vykládá jako otisky čertova kopyta. Za druhé světové války Sedlčansko sloužilo jako německé cvičiště a střelnice. Také na okraji tohoto lesa bylo takové místo. Kámen už do areálu cvičiště nepatřil, ale přesto ho nacisté podrobili zkoumání. Co objevili není známo, faktem zůstává, že těsně před koncem války kámen odstřelili. Museli to udělat schválně, a rozhodně ne z cvičných důvodů. I tak zde ale zbyl mohutný kus kdysi obřího kamene. Podle další legendy má kámen důležitou úlohu, až nastanou poslední dny světa, kdy na zemi vtrhnou čtyři jezdci apokalypsy, aby čtvrtinu země zhubili mečem, hladem, morem a dravými šelmami.