OBRAZEM: Žáci Základní školy Sedlec-Prčice si užili dětský den

Také letos se slavil v Základní škole Sedlec-Prčice Den dětí. I když si ho užili jen ti, co do školy přišli. Ostatní museli doma ve vlastní režii. Každá třída na prvním stupni to pojala jinak. Vesměs to bylo soutěživě, kdy děti plnily různé úkoly a na konci dostaly sladkou odměnu či našly poklad.

Z oslavy Mezinárodního dne dětí v Základní škole Sedlec-Prčice. Každá třída to pojala jinak. | Foto: archiv školy