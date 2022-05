"Opět jsem se zamilovala. A to do vrchu Hradec. Nádherný, tajemný. Vrch, kde přebývali obři, skryli zde svůj poklad. Vrch, kde měli své hradiště lidé pravěku. Přírodní rezervace, která se blíží pralesu. Les je tady velmi starý, smíšený, s převahou dubů na hřebeni, buků na svazích. V téměř letní den byla svěží jarní zeleň ještě zelenější a zářivější. Došla jsem k Stožci a poté hledala několik studánek. Byl to nádherný den strávený na překrásném místě."