Jednotlivé koncerty tour vám nabídnou čtyři hodiny živé hudby, v podání Tří sester a spřízněných skupin Harlej nebo Trautenberk nebo Alkehol. Sály tak rozezní léty prověřené hity, doplněné o vzájemné hostování a nějakou tu společnou hospodskou písníčku.

Marta Kubišová míří do Příbrami. Oslavit narozeniny a povyprávět svůj příběh

Tři sestry: „Není nad to mít na pódiu parťáky, se kterými začíná večírek již při zvukovce. Na naše společné hraní máme plno krásných vzpomínek, takže víme, do čeho jdeme a nemůžeme se dočkat! Těšte se na naše "best of", několik překvapení a hlavně – na oslavu z osobních setkání a čiré radosti z pití a koncertování."

Harlej: „Na společné turné se Sestrama se těšíme už dlouho, původně jsme měli spolu vyrazit na podzim 2020, ale to kvůli omezením nevyšlo, takže to vyjde teď. Máme v Harleji Sestry rádi, takže se těšíme na prima koncertní mejdan. Doufáme, že přijde řada i na společný duet Tomáše se Supicí, která nám výborně zahostovala na našem posledním CD.“

Autor: Alenka Rydvalová