Výrobcem nového windsurfu je firma Starboard. Prkno neboli board má rozměry 220 x 95 cm a výtlak 196 litrů. Pro OH 2024 byla vyrobena speciální modro-růžová edice – je pro muže i ženy stejná. Oplachtění značky Severne se liší velikostí – muži mají plachtu 9,0 m² a stěžeň dlouhý 530 cm, ženy plachtu 8,0 m² a stěžeň 490 cm. Ráhno mají muži i ženy opět stejné, dlouhé 210–250 cm. Foil je také stejný – plocha předního křídla je 900 cm², zadního 255 cm². Fuselage (část, na které jsou upevněna křídla) má délku 115 cm. Foil mast je dlouhý 95 cm.

Závodníci letí nad vodou v levitaci rychlostí proti větru minimálně 18 uzlů, po větru 23 uzlů. To jsou zhruba minimální hodnoty ve slabém větru. Když fouká, rychlost se ještě zvyšuje.

Kateřina Švíková má na olympijskou regatu připravené dva sety – jeden závodní a jeden náhradní. „Věřím, že poletí nejrychleji ze všech,“ říká její kouč Španěl Jaime Andres Castro.

Jaký je formát olympijské windsurfařské regaty?

Formát je podobný jako na ostatních velkých závodech: První den je na programu Marathon, tedy rozjížďka, která se jede kolem celé zátoky a trvá 60 až 90 minut. Po zbytek závodu se jezdí kurzy (Course), které trvají kolem 20 minut, a krátké pětiminutové slalomy (Sprint Slalom). Jezdit se bude střídavě na okruzích nejblíž od břehu, pojmenovaných Marseille a Corniche.

Poslední den se pojedou finálové jízdy, do kterých postupuje deset nejlepších. Medailová série ve windsurfingu je trochu jiná než u ostatních lodních tříd. Ti, co skončili po základní části na čtvrtém až desátém místě, jedou čtvrtfinále, z něhož dva postoupí do semifinále. Do něj se přidají závodníci, kteří skončili v základní části na druhém a třetím místě. Dva z nich postoupí do finále, do kterého automaticky postoupí vítěz základní části, a kde se rozhodne o medailích.

Začátek olympijské regaty je naplánován na 28. 7., závodit začínají třídy iQFoil i 49erFX, a pokud vše půjde podle plánu, medailové rozjížďky pojedou skify 1. 8. a windsurfařky 2. 8.