Po bohoslužbě následovalo slavnostní setkání k 620. výročí vysvěcení Jakoubka ze Stříbra (datace jeho narození kolem r. 1370 i smrti v r 1429 je nejistá). Přednášku zpřístupňující Jakoubkovo myšlení i důvody k prosazení přijímání podobojí (včetně dětí) proslovil vysokoškolský učitel na HTF UK ThDr. Jaroslav Hrdlička. V závěru svého expozé přečetl výňatek z Jakoubkova traktátu o válce, čímž aktuálně vstoupil i do naší právě prožívané přítomnosti. Pokud by se drželi všichni podmínek Jakoubkem nastíněné spravedlivé války, zřejmě by nikdy nikde žádná válka nevznikla.

Při slavnostních bohoslužbách i setkání zpívali dobové písně členové Komorního sboru Mistra Jakoubka ze Stříbra. Dokládali tak i slova přednášejícího, neb v těchto písních jsou doloženy tehdejší důrazy zápasu o pravdu. Na závěr slavnostního setkání pak zpívali všichni husitskou hymnu: Ktož jsú Boží bojovníci.

Hana Tonzarová