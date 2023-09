/FOTOGALERIE/ Několik dní trvaly oslavy 20. let založení dělostřelecké brigády 13. dělostřeleckého pluku Jaselský v Jíncích na Příbramsku. Ve čtvrtek začaly oslavy plukovním nástupem, při kterém se udělovaly pamětní medaile a mince, které byly vyrobeny pro tuto slavnostní příležitost.

Pamětní medaili dostali i čestní hosté - dělostřelci (předávání plk. Marcelu Křenkovi). | Foto: Petr Dohnal, Vladimír Šandor

Velitel pluku, plukovník Jan Cífka poděkoval vojákům a občanským zaměstnancům, kteří stáli u zrodu brigády. „Dvacet let práce a píle, společného času a dřiny jsme přinesli do těchto jineckých kasáren. Společně jsme utvářeli budoucnost a já vám za to a za celý přínos armádě děkuji,“ řekl velitel pluku.

Oslavy pokračovaly v duchu dělostřelby po celý den. Všechny palebné baterie obou oddílů se utkaly v dělostřeleckém víceboji o nejlepší obsluhu děla s názvem Top Gunner 2023. Tato soutěž má u pluku dlouholetou tradici. Ti nejlepší vojáci z každé baterie spolu se svou DANOU (152 mm ShKH) předvádí umění přesnosti, rychlosti a kooperace. Výherní obsluha dostává putovní pohár a získává to privilegium, nosit červený povlak na úsťové brzdě hlavně svého děla.

V pátek čekala dělostřelce a městys Jince neobvyklá ceremonie. Na náměstí městyse se po letech vrátila vojska k uctění výročí. Pozvání přijal generálporučík v.v. Miloslav Masopust, který převzal z rukou velitele 13.dp plk. Cífky pamětní medaili.

Byla zahájena plánovaná modernizace u 13. dělostřeleckého pluku

Čestnými hosty, kteří si převzali medaile a mince byli například 1. zástupce náčelníka Generálního štábu generálporučík Miroslav Hlaváč, velitel Pozemních sil generálmajor Roman Náhončík, bývalí velitele pluku a další dělostřelci srdcem i duší.

„V dnešní době všichni vidíme, jak je nutné investovat do armády a jak moc je dělostřelectvo důležité. Proto bude pluk mezi prvními, kteří projdou modernizací. Vozidla Titus jste již dostali, v další řadě budou nová děla a systémy.“ zaznělo při projevu 1. ZNGŠ generálporučíka Miroslava Hlaváče.

Ve velmi krátkém časovém období několika let, bude 13. dělostřelecký pluk komplexně přezbrojen na novou techniku. Nejen nová děla ráže 155 mm, ale další moderní vozidla a systémy nahradí morálně ale i technicky zastaralé platformy z let minulých. Dojde ke kvalitativnímu navýšení schopností v oblasti palebné podpory a k propojení s dělostřeleckými štáby a jednotkami v rámci Severoatlantické aliance a Evropské unie. U 13. dělostřeleckého pluku bude také realizovaná výstavba nových garáží pro nově pořizovanou techniku a simulátory.

V průběhu 20 let se brigáda, pluk podílel i na nasazení AČR v zahraničních operacích na Balkáně, Iráku, v Afganistánu, Mali, Slovensku nebo Pobaltí. V budoucnu roku 2024 čeká dělostřelce nasazení na zahraniční operaci v Litvě.

V sobotu pluk otevřel při oslavě své dveře nejen široké veřejnosti, ale také bývalým příslušníkům. Ukázka techniky statická ale i dynamická se těšila velkému úspěchu. Potleskem poděkovali vojákům, kteří předváděli boj zblízka a prohlídka kasáren, kde někteří sloužili probudilo vzpomínky: „Tady jsem poznal svého nejlepšího přítele. Sloužili jsme tu oba před, ….. to už se snad ani nehodí říkat nahlas (smích). Popisoval svou historii služby pan František. „Jsem tu podruhé. Vloni byl první ročník a pokud mi zdraví dá, budu jezdit každý rok.“ dodal při loučení se zástupcem velitele pluku, plukovníkem Vlastimilem Urbanem, který celý den skupinu doprovázel.

Gabriela Kugler