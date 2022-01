Otto Hlaváček byl hostem rožmitálských rybaříků

/FOTOGALERIE/ Nový rok bude pro rožmitálský rybářský kroužek rokem plným lovení ve vodách, dobrodružství i zábavy. Rybařina není jen o chytání ryb a znalostech o rybách. Rybaříci by měli znát své povinnosti, jako například povinnou výbavu, co u vody mohou a co už je porušení pravidel a zákona. Prostě znalost rybářského řádu. Malí rybáři to už vědí.

Otto Hlaváček byl hostem rybářského kroužku v Rožmitále pod Třemšínem. | Foto: Aleš Haluska