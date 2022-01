"My jsme jej nazvali Spolu do Evropy. Získání grantu je však poměrně náročné a je zapotřebí nadšeného učitele či nadšené učitelky, kteří tomuto „získávacímu procesu“ obětují mnoho ze svého volného času. Naší kolegyni Martině Čmuchařové se to podařilo, a tak jsme mohli s kolegy uplynulé léto vyjet do několika zajímavých destinací a zlepšit jednak kompetence týkající se cizího jazyka (angličtiny), jednak kompetence profesní.

Původně jsme měli cestovat do Finska a Velké Británie, nakonec nás cesty covidové pandemie zavedly do španělského Madridu, chorvatského Splitu a na malebný středomořský ostrov Malta. Celá mobilita byla posunuta o rok, a přestože jsme rok čekali, pandemii jsme neunikli, tudíž byly naše výjezdy silně ovlivněny různými restrikcemi, opatřeními a speciálními požadavky té které země, do níž jsme cestovali. Jako první jsme vyjely s kolegyněmi ve druhé polovině července do jihoevropského Madridu, kde jsme absolvovaly kurz s názvem CLIL (Content and Language Integrated Learning) a kurz zaměřený na rozvoj jazykových kompetencí English for Teachers.

Kurz trval 10 pracovních dnů, přičemž část našeho studijního pobytu jsme věnovaly poznávání kulturního kontextu Madridu, respektive celého Španělska. Navštívili jsme bývalé hlavní město Toledo, zhlédli jsme umělecká díla světově proslulých malířů v národním muzeu del Prado či jsme jednoduše korzovali po centru Madridu a nasávali atmosféru v té době rozpáleného hlavního města. Studovaly jsme jednak teoretický základ metody, jednak praktické využití. Na naší základní škole již praktikujeme CLIL, ale ve velmi omezené míře. Cílem našeho výjezdu tudíž bylo rozšířit si obzory konkrétního využití metody, seznámení se s dalšími a zlepšení dovedností v anglickém jazyce.

Covid-19 jako nepříjemný aspekt i komický faktor

V srpnu se poté uskutečnily dva další výjezdy, jeden na Maltě, druhý ve Splitu. Výjezd do Splitu zastřešoval kurz Broadening Horizons Through Outdoor Learning. Z názvu je patrno, že kurz byl zaměřen na výukové metody pro venkovní vyučování. Covid-19 umí být velmi nepříjemným aspektem našich životů, v kolegově případě se však stal komickým faktorem, jelikož kromě jedné další účastnice z Polska se na kurz nikdo z dříve přihlášených nedostavil. Tudíž měl kolega soukromé tutorské hodiny a plnými doušky nasával krásy přímořského Splitu. Poslední tři výjezdy se konaly v maltské Alpha School, již můžeme pouze a jen chválit, jelikož s jejími službami jsme byli velmi spokojeni.

Kurzy byly tematicky velmi podobné – týkaly se rozvoje digitálních kompetencí učitelů. Pracovali jsme s různými aplikacemi, které bychom mohli využívat ve škole a rozvíjet tak práci s technologiemi i u samotných žáků. Aplikace, s nimiž jsme se naučili pracovat, jsou v mnoha případech velmi interaktivní, tudíž „musí pracovat všichni“. Kurzy, jež jsme absolvovali, a zejména ty maltské zaměřené právě na rozvoj digitálních kompetencí, nám přišly, a podle mého názoru ještě přijdou, velmi vhod vzhledem k tomu, že prochází školní vzdělávací programy velkou revizí za účelem začlenění nové kompetence, a to právě kompetence digitální.

Uplynulý měsíc probíhal pro nás ve znamení šíření výsledků a zkušeností našich výjezdů nejen mezi kolegy, ale také mezi neodbornou veřejností. Na počátku ledna se projekt kompletně uzavře a my už „jen“ sepíšeme závěrečnou zprávu, v níž zhodnotíme, jestli se nám podařilo splnit vše, co jsme si předsevzali v původní žádosti o projekt. Projekt považujeme za velmi přínosný v mnoha ohledech a v budoucnu doufáme, že se nám opět podaří získat grant pro další projekty Erasmu+, a tudíž i další cenné zkušenosti v rámci evropské spolupráce, a že inspirujeme ostatní kolegy-pedagogy, aby se s námi v budoucnu do projektu zapojili.

Autor: Michaela Kvasnicová