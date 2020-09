Pan Štěpánek nemá z okna výhled na haldy ze tří stran. My ano. A proto nemůžeme souhlasit s jeho tvrzením z průvodního textu k petici, že „…současný stav nikomu nevadí a životnímu prostředí neškodí“. Nám odvaly vždy vadily a vadí, ač se nás na to bohužel pan Štěpánek nezeptal, než přišel s takto silným tvrzením. A chce asi také bagatelizovat koncentrované výduchy radiace z nitra hald, které působí na místní obyvatele, nebo kontaminaci při deštích či sesuvech nestabilních svahů. Rádi bychom se vyjádřili i k dalším tvrzením z jeho petice a z průvodního textu na sociálních sítích.

“Samovolná přírodní sanace hald zarůstáním vegetací vytváří ojedinělá rostlinná a živočišná společenstva, která by byla rozebíráním odvalového materiálu z hald zničena“.

Od pana Štěpánka opakovaně čteme a slýcháme nadšené obhajoby přírodních zázraků, které vznikly na haldách. Jak ale situace vypadá, když se na ní podíváme kritickým pohledem biologa? Jistě se dá souhlasit s tím, že lavinové svahy obecně jsou unikátními ekosystémy naší krajiny. Žijí tam jedinečné druhy hmyzu, ptáků a především rostlin. Jenže tyto ekosystémy vznikaly tisíce let na úpatí našich nejvyšších hor a vytvořili ojedinělá společenstva druhů, která kromě schopnosti přežívat v nehostinných podmínkách mají také velice specifickou vlastnost, kterou je omezená schopnost se šířit. Je tedy téměř komické předpokládat, že drobní bezobratlí z lavinových svahů Obřího dolu by si sami našli nové útočiště na svazích uranových výsypek v okolí Příbrami. V rámci příprav na těžbu kameniva z odvalů bylo vypracováno několik posudků a zpráv o biologické rozmanitosti přežívající na svazích odvalů. A zde se dostáváme k jedné z největších blamážií pana Štěpánka. Ano, seznamy druhů mohou působit impozantním dojmem co do počtu jednotlivých druhů a složitosti vědeckých jmen. Nejčastěji se vyskytující názvy: Urtica dioica, Rosa canina, Betula pendula, Lupinus leucophyllus či Populus tremula.

Pokud se více zamyslíme nad tím, co nám botanický průzkum říká, a použijeme třeba google nebo atlas rostlin, tak jako nejčastější druhy žijících na odvalech identifikujeme kopřivu doudomou, šípek, břízu, lupinu vlčí bob či topol osiku. Společnou vlastností těchto druhů je, že se jedná o velmi odolné invazivní rostliny, tedy přesný opak toho, co by pan Štěpánek chtěl chránit. Vynikají dovedností kolonizovat nehostinná stanoviště a následně se šířit. A přesně toto se v okolí hald děje, vlčí bob a další invazivní kolonizátoři se usazují ve svazích hald a velmi úspěšně se dále šíří na přilehlé louky, kde v bohatších podmínkách utlačují a ničí luční druhy kvetoucích rostlin. Je veliká škoda, že si pan Štěpánek pro svou politickou kampaň nenechal vypracovat take botanické posudky z luk, které k haldám přiléhají, a jsou domovem stovek kvetoucích druhů rostlin včetně orchidejí a následně bohatých společenstev hmyzu a ptáků. Toto vše ohrožují agresivní kolonizátoři, které chce pan Štěpánek chránit. Nestabilní svahy hald ale ani jejich vrcholky nikdy nebudou a ani nemohou být tak druhově bohaté jako správně obhospodařované louky a meze – zaměřme se tedy raději na ochranu luk s motýli než na populistickou ochranu skládky.

“Haldy se staly typickým krajinným prvkem v hornické oblasti, kterou Příbramsko historicky bylo.“

Příbramsko je bez diskuze hornickým regionem historicky spjatým především s těžbou stříbra a kovových rud. A místní obyvatelé neměli nikdy díky tomuto ‘byznysu‘ život jednodušší, spíše naopak, což zcela platí i o těžbě uranu, kdy byla vpodstatě zdarma vyvážena uranová ruda našemu třídnímu

„příteli“, Sovětskému svazu. Nám zbyla jen zmrzačená krajina a psychicky i fyzicky okradení a zničení lidé.

Jeden příběh z naší rodiny – kvůli těžbě nám byl zabrán pozemek s lesem pod budoucí výsypkou č.4. Předci chtěli zachránit alespoň dřevo, které už měli připravené ke stažení. Bylo jim ale zakázáno si ho odvézt…aby ho tam představitelé režimu nechali bez užitku shnít. A právě tohle je tím opravdovým kulturním odkazem, který nám bezohledná těžba zanechala. Haldy nejsou oku lahodící kopečky nesoucí hrdě prapor naší bohaté těžební historie. Jsou to obrovité masy zbytkově radioaktivního materiálnu zabírající plochu bývalých polí, luk a lesů, které byly zbudovány zcela bez úcty ke krajině i lidem, kteří v ní a díky ní žili.

Ano, připomínejme si naši historii, abychom na tato příkoří nikdy nezapomněli. Nikdo jistě nechce likvidovat majestátní areály příbramských stříbrných dolů, které dnes slouží jako muzea. A kdo chce popřemýšlet nad historickým odkazem těžby uranu, ať zavítá do skvělé expozice památníku Vojna. Jedna z prvních, ještě ne tak megalomanských výsypek (šachta č.2), se nalézá přímo vedle něj a jako jedna z mála díky rozumným rozměrům a sklonu svahů dokáže časem projít přirozenou rekultivací.

Jinak nám jistě bude jednou bohatě stačit připomínat si tyto jizvy na tváři naší krajiny pouze na fotografiích. Jednou, až budeme moct být pyšní na to, že jsme této krajině vrátili původní ráz. S úctou k odkazu našich předků a pro budoucnost našich potomků. Pokud neuděláme nic, tak jen problém alibisticky přesuneme na další generace. Pan Štěpánek se chce díky své vpravdě geniální strategii postavené na programu nic nedělat, nic nezlepšit a sklízet za to politické body, nechat zvolit do senátu. Je na každém z nás zvážit, zda si zaslouží naši podporu.

Autor: Jan Procházka a Michaela Procházková, biologové z Českého centra pro fenogenomiku, občané Lešetic