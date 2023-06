/FOTOGALERIE, VIDEO/ Ve vodě nežijí jen Vodníci, tak se jmenuje skvělý projekt z dílny středočeského rybářskho územního svazu pro všechny děti, kterým můžeme ukázat něco málo z toho, co obnáší láska k přírodě a rybařině. Vyrazili jsme proto do Základní školy v Březových Horách v Příbrami, kde jsme se pokusili oslovit 99 dětí.

Členové rybářského kroužku z Rožmitálu pod Třemšinem vyrazili do Základní školy v Březových Horách. | Foto: Jaroslava Nassová

Akce se zúčastnili vedoucí a čtyři děti z rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem. Žáci procházeli stezku, kde si mohli vyzkoušet poznávačku ryb, nahazování na terče i plachtu, skládání puzzle s rybami a nakonec se podívat na to, jak to vypadá a co potřebuje rybář u vody.

Každé dítě si odneslo tašku s drobnostmi od středočeského územního svazu, za což velmi děkujeme. Doufáme, že se dětem vše líbilo a paní Nuslové děkujeme za pozvání a příjemnou atmosféru.

Velmi chci poděkovat svému týmu vedoucích rybářského kroužku Rožmitál a naším rybaříkům Radkovi Kasíkovi, Ondrovi Nassovi, Amálce Huttrové a Karolince Šourkové za skvělou práci. Petrův zdar.

Projekt ve Vodě nežijí jen vodníci se v Rožmitále pod Třemíšem konal minulý rok v květnu.

Zdroj: Youtube