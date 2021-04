/FOTOGALERIE/ Rožmitálští rybáři hojně zarybňují pro své členy, kterých rybářská organizace čítá na 300 plus 50 dětí. Vysazování ryb probíhá koncem měsíce března a v průběhu dubna do sportovního rybářského revíru v Rožmitále pod Třemšínem.

Rybářská sezona začne 1. května i v Rožmitále pod Třemšínem. | Foto: Aleš Haluska

Převážně kaprem vyprodukovaným z chovných rybníků místní organizace. V měsíci dubnu je na rožmitálském sportovním rybářském revíru hájení, tedy zákaz rybolovu a to právě z důvodu vysazování ryb. Rybářská sezona začne ve svátek 1. května. Organizace upozorňuje své členy, že v rožmitálském revíru platí K 60, to znamená, že ulovený kapr 60 cm včetně a výše musí být neprodleně s největší šetrností puštěn zpět do revíru! Prosí o dodržování rybářského řádu a udržování pořádku na lovných místech revíru. Veškeré důležité informace naleznete na stránkách www.rybarirozmital.cz.