/FOTOGALERIE/ Tvrdá debata o tom, kdo je odpovědný za nepořádek na stadionu Na Litavce v Příbrami o víkendu po zápase 1. FC Slovácko a 1. FK Příbram, podnítila fanoušky příbramského fotbalového klubu k tomu, aby nastoupili jako uklízecí četa, ačkoli v tom byli nevinně.

Kdo zavinil nepořádek na stadionu Na Litavce? | Foto: Pavel Osvald

"Také z toho nepořádku nemáme radost. A vůbec se nedivím lidem za takové reakce. Jen by mi bylo líto, kdyby to vyznělo, že za to může nás fanklub. Snažíme se klub podporovat a ne si dělat takovouto vizitku", uvedl Lukáš Svoboda, předseda fanklubu a dodal: "Uvidíme, jak dlouho pořádek vydrží."