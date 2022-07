Návrat to byl ale komorní. Soutěžila jen tři plavidla, byť jich původně přislíbilo účast více. „Měli jsme přihlášených pět nebo šest posádek, ale dvě se na poslední chvíli omluvily kvůli nemoci a jedna zkrátka jen nedorazila. To se ale zkrátka občas stane a teď, kdy opět mezi lidmi řádí covid nebo i neštovice, se není čemu divit. Příští rok, kdy bude desátý ročník, to snad bude lepší,“ doufá principálka příbramských ochotníků Klára Ctiborová.