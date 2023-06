Podívejte se: Sportovní areál v Sedlčanech obsadily hordy ragbistů

/FOTOGALERIE/ V neděli 21. května se na vzorově posečený trávník v Luční ulici v Sedlčanech sjeli ragbisté z celých Čech, aby porovnali své síly a umění. Na pěti hřištích se utkalo 24 týmů rozdělených do skupin v kategoriích do 8 a do 6 let.

Na pěti hřištích se utkalo 24 týmů rozdělených do skupin v kategoriích do 8 a do 6 let. | Foto: Václav Kaňka

Organizátoři pod vedením Martina Zemánka připravili hřiště již v sobotu a dobrovolnice pod vedením Reginy Hejsek v neděli od rána nabízely občerstvení ve dvou stáncích. Od deváté hodiny ranní se začaly sjíždět první výpravy a v půl desáté se sešli všichni trenéři a trenérky, aby si odsouhlasili organizační záležitosti a vypomohli si s hráči, kteří jim přebývají nebo se jich naopak nedostává. V deset hodin byla zahájena první utkání a údolím Mastníku se rozléhal výskot dětí, pokyny trenérů a fandění rodičů až do jedné hodiny po poledni. Trenérka Julie Drahorádová ze Slavie Praha vysvětlila, že výsledky nejsou ani pro děti na prvním místě, ale hlavní je zahrát si pro radost a ukázat v zápasech to, co se naučily na tréninku. Zároveň je ragby pro houževnaté povahy, oproti fotbalu se v něm nevyskytuje simulování. Podívejte se: V Sedlčanech se konal první ročník festivalu volnočasových aktivit Trenérka Martina Pástlová z Nýrska vyzdvihuje smysl pro fairplay, spolupráci a kamarádství. "Rodiče, kteří své děti na ragby přihlásili, jsou po počáteční nejistotě nakonec rádi. Ragby je sice náročné, ale pěstuje v nich smysl pro spravedlnost a tvrdou práci. Oddíly spolupracují, půjčují si hráče a po zápasech si děti hrají dohromady." Ráda by v příštím školním roce uspořádala ukázky ragby také ve školách, aby vešlo více ve známost. "Někdy je zaměňováno s americkým fotbalem, který je ale svým způsobem nebezpečnější," vysvětluje. Michaela Mačalíková, maminka jednoho z hráčů z Úžic dodává, že se o ragby dozvěděla od ostatních rodičů. Trenér Lukáš si vzpomněl na jeho oblíbený citát, že "Ragby je sport barbarů, který hrají džentlmeni a fotbal sport džentlmenů, který hrají barbaři." Martina Hlavničková z Babic, kde seriál turnajů pokračuje, shrnula, že se v českém mládežnickém ragby podařilo vytvořit příjemné rodinné prostředí. Trenéři, rodiče a hráči se vzájemně znají, není problém si vypůjčit hráče, aby některý z týmů nehrál v oslabení. Slova dospělých potvrzovali jejich svěřenci pěknými výkony na hřišti. Všichni za ně byli odměněni medailemi, hopíky a každý tým se mohl osvěžit šumivou limonádou. Slavnostní nástup provázel potlesk a radost z předvedené hry. V příbramské sokolně se utkaly nejlepší gymnastky z kraje. Bodovaly i domácí Konkrétní výsledky se v těchto kategoriích nevyhlašují. Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se a tuto olympijskou myšlenku vyslyšely oddíly AMMOR Plzeň-Kralupy, Babice, Kralupy nad Vltavou, Nýrsko, Plzeň, Olymp Praha, Slavia Praha, Sparta Praha, Přelouč, Říčany, Úžice, a samozřejmě domácí pořádající Rugby Club Sedlčany.