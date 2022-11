Přímou péči o klienty zajišťují terapeuti, sociální pracovníci, pedagogové, umělečtí terapeuti a pracovníci v sociálních službách. Pracovníci v přímé péči disponují potřebnou kvalifikací, mnohaletou zkušeností, oddaností, kreativitou a nadšením pro práci s klienty.

ALKA má registrované čtyři základní sociální služby – denní stacionář, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociální rehabilitaci. Kromě sociálních služeb nabízí i fyzioterapeutickou péči, která využívá širokou škálu nejmodernějších metod a postupů.

Našim klientům poskytujeme pomoc a podporu v oblastech zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu jako je pomoc při osobní hygieně nebo zajištění stravy. Další důležitou oblastí jsou výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pracovně výchovné činnosti, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pro klienty je připravena řada činností podle jejich schopností, dovedností a věku od kreativních a výukových aktivit, přes nácviky sebeobsluhy a péče o domácnost až po aktivity probíhající v přirozeném prostředí jako je nakupování, výlety a další.

V rámci denního stacionáře probíhají pravidelné aktivity jako jsou muzikoterapie, Snoezelen či keramika. Pravidelnou velmi oblíbenou aktivitou je vaření v rámci gastročtvrtků, které probíhá v prostorách Alky. V rámci odlehčovací služby se s klienty se věnujeme stolním hrám, skládání puzzle, malování a hraní her na interaktivním stolku Sentable. Když vyjde počasí, chodíme s klienty na procházky.

Léto bylo v Alce ve znamení výletů a vycházek. V rámci vycházek byl naším oblíbeným cílem hlavně Novák a Fialák, kde jsme si užívali vody a procházek na boso. Několikrát jsme se vydali na túru do Brd, byli jsme se koupat na koupališti v Bohutíně, v kempu Popelíky i v hořovickém aquaparku. Na přání našich klientů jsme cestovali na různá místa našeho kraje, po hradech a zámcích a na rozhledny. Založili jsme si kroniku, kam výlety pečlivě zaznamenáváme. Naši klienti navštívili zámek v Březnici, v Blatné, na Dobříši a na Konopišti. Podívali se i na vodní hrad Švihov, kde se natáčela známá pohádka o Popelce. Klienti vyšplhali na rozhlednu Milada a na Petřínskou rozhlednu. Také se podívali do hornického muzea, do města Písku a na Orlickou přehradu. Na závěr léta se naši klienti vydali do Prahy do multikina Cinema City.

Provoz sociálních služeb naší organizace je dlouhodobě podporován dotačním příspěvkem od města Příbram. Dotační příspěvek města Příbram je využíván na pokrytí části nákladů na pronájem prostor organizace od Oblastní nemocnice Příbram a služeb spojených s pronájmem. Dlouhodobé finanční podpory města Příbram si velmi vážíme a moc děkujeme za podporu!

Autor: Lenka Mottlová