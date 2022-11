Ač konec léta byl spíše nevlídný, říjnový čas vše dosyta vynahradil. Zářivé slunce svými teplými paprsky dalo vyniknout veškeré kráse podzimní krajiny. Hry barev na každém kroku, daleké výhledy do kraje, ale i spousta drobností, to vše se nabízelo oku dychtivého tuláka. Stačilo se jen uvolnit a oprostit od všedních starostí a vnímat tu nádheru okolo. I tyto fotky jsou pouze nedokonalé odrazy přírodní dokonalosti. V tyto dny je kraj dozajista nejkrásnější a rozhodně stojí za to jej procourat.