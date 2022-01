Celkové náklady na pořízení činí 277 tisíc korun, z čeho dotace bude 45% z celkových nákladů bez DPH, co je částka cca 103 tisíc korun. Zbývající částku cca 174 tisíc korun musíme zaplatit my sami nebo z jiných zdrojů. V minulých letech jsme získali částku ve výši 31600 Kč z prodejů perníčků, tomboly z našich dětských akcí.

Obracíme se tedy na Vás s prosbou o finanční pomoc na dofinancování nových hracích prvků do Skřítkova. Zřídili jsme transparentní účet u České spořitelny, a.s., s cílem získat zbývající finanční prostředky, abychom mohli naplánovanou obnovu hraček a hracích prvků do naší herny co nejdřív pořídit pro vaše děti. Číslo transparentního účtu je 5982062309/0800. Nové vybavení Skřítkova, které plánujeme pořídit, si můžete prohlédnout ZDE. Děkujeme za každý příspěvek!"

Anna Englártová

Velkolepý dětský Silvestr zakončil ve Skřítkově odcházející rok