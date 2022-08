„Děti je potřeba ujistit, že ať už se v průběhu školního roku stane cokoliv, vždy tady budete pro ně. Stačí pár dní před nástupem do školy společně s mladšími dětmi připravovat školní potřeby a kontrolovat s nimi pomůcky. Je důležité, aby měly pocit, že nejsou a nebudou na školu sami,“ zdůraznila expertka Martina Školníková.

Místo strašení úsměvné příhody



Upozornila zároveň, že pro starší děti je na místě zvolit poněkud jiný přístup. Důležité je nasadit pozitivní motivaci a ujistit se, že mají všechno, co do školy potřebují. Psycholožka doporučuje si s dětmi na chvilku sednout a zábavnou formou si s nimi promluvit o tom co přinese nový školní rok.

„Děti všech věkových skupin je k nástupu do školy potřeba pozitivně naladit. Můžeme jim popsat vlastní hezké chvilky ze školy, například s kamarády. Úsměvné příhody z předmětů, kdy učitelé přistupovali k výuce s humorem a směřovat děti k tomu, že i je čeká ve škole hodně zábavných okamžiků,“ prohlásila psycholožka.

Školníková zásadně odmítá výchovné „metody“ některých rodičů, kteří svoje děti školou straší. V této souvislosti uvedla, že očekávání před nástupem do školních lavic a ke školním povinnostem by měla být u všech věkových skupin pozitivní. „V opačném případě vytváříme u dětí „strašáka“, kterého může škola pro ně znamenat. Školní povinnosti se tak dítěti spojí s výkonem, trestem při neúspěchu a strachem ze selhání,“ upozornila Školníková. Zároveň pro zlepšení školních výsledků rodičům nedoporučuje děti motivovat finančními dary, čímž dochází k devalvaci hodnoty peněž v představách dítěte.

Dítě musí cítit zájem a lásku



První dny ve škole přinášejí pro nejmenší děti doslova příval nových zážitků, a situací. Musí se vyrovnávat i s tím, že delší dobu budou odloučené od rodičů. V této oblasti dětem pomáhá povinná předškolní příprava, kde má dítě alespoň rok na adaptaci na školní docházku.

„Prvňáčci mají přece jenom pomalejší nástup do školního procesu a odloučení od rodičů není časově až tak dlouhé. Při citlivějších dětech by možná rodiče měli zvážit jejich postupné začleňování do školní družiny. Dobré je pomalými krůčky dítě adaptovat na prodlužující čas bez rodičů. Dětem je třeba citlivě vysvětlovat, že rodiče je mají rádi, ale že potřebují i oni plnit své povinnosti. To znamená práci, tak jako dítě plní ty své – školu,“ ukončila Martina Školníková.

Autor: Jiří Asher