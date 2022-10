Dětem se snažili předat zkušenosti i členové našeho rybářského kroužku, do kterého chodí již několik let a děkuji jim za to. Počasí bylo téměř jarní a děti projevily o vodníky velký zájem. Některé již mají s rybářským koníčkem zkušenosti od svých tatínků a dědečků. Každé dítě obdrželo tašku s dárky od Středočeského územního svazu za což velmi děkujeme. Myslím si, že tento projekt může vrátit děti zpět k přírodě a ukázat, že i bez mobilních telefonů se dá žít.