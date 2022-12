Ze Šumavy si rybaříci odvezli krásná umístění, plyšáky i mikulášskou nadílku

Nechyběl ani zástupce města radní a jeden z našich vedoucích Aleš Haluska i další vedoucí Marie a Rudolf Šourkovi. Rádi bychom moc poděkovali městu Rožmitál pod Třemšínem, Středočeskému rybářskému územnímu svazu, naší místní rybářské organizaci a hlavně rodičům, bez nich by to prostě nebylo tak úžasné. Každoroční velké poděkování míří do místního rybářství, které náš kroužek podporuje dlouhodobě a tradičně na vánoce věnují naším dětem poukaz na odběr vánočního kapra. Děti mají z kaprů samozřejmě velkou radost. S naším kroužkem se opět sejdeme po novém roce a to 6. ledna. Přejeme všem do nového roku mnoho štěstí i zdraví a hodně krásných zážitků od vody.

Jaroslava Nassová, vedoucí rybářského kroužku Rožmitál pod Třemšínem