Je to již 79 let co 2.února 1943 kapitulovaly poslední jednotky německé 6. armády u Stalingradu. Nad zcela zničeným městem zavlály rudé prapory vítězství. Stalingrad se stal symbolem, ale zároveň i zlomem vývoje ve II. světové válce. U Stalingradu se zhroutil německý sen o vítězství a nastolení „nového pořádku“. Ve filmových dokumentech je vidět jejich zoufalá snaha o přežití, boj o poslední místa v letadlech ze Stalingradu, ty ostatní čekala smrt v pouličních bojích, smrt mrazem, hladem, nebo vyčerpáním na pochodu do zajateckých táborů. V obklíčeném stalingradském kotli tehdy zemřely desetitisíce německých, ale i rumunských a italských vojáků. Z 300.000 tisícové německé 6. armády odešlo do zajetí kolem 100.000 německých vojáků. Stalingrad před 79 lety dal světu nadějí v konečné vítězství nad agresorem.