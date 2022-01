Při pohledu na ně máme chuť sbalit batůžek a už tam být. Krása Brd vyráží dech

/FOTOGALERIE/ Není nic lepšího než zažít malé dobrodružství ve velkolepé přírodě, a s Brdy se skutečně může poměřovat málokterá. To může potvrdit i naše čtenářka Iva Jandová. O své zážitky a fotografie se s námi ráda podělila a my jí za to děkujeme.

Neodolatelné Brdy objektivem Ivy Jandové. | Foto: Iva Jandová