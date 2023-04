/FOTOGALERIE, PROGRAM/ Na květen připravila Městská knihovna Dobříš celou řadu zajímavých akcí. Patří mezi ně výtvarná dílna, čtení pro děti, přednáška či vyprávění Tomáše Etzlera o Číně. Květen je v dobříšské knihovně také ve znamení revize knižního fondu, ovšem po dobu uzavírky knihovny bude ve vestibulu sportovní haly připravena knižní pohotovost.

Program Městské knihovny Dobříš na květen je plný zajímavých akcí. | Foto: Městská knihovna Dobříš

Výtvarná dílna s Jiťou: Luční kobylka

Kdy: v úterý 2. května se od 18 hodin

Toužíte mít koně a nemůžete? Máme pro vás řešení! Není koník jako koník – tohoto si vyrobíte za chvilku a bydlet s vámi může navždy…Vstup volný, materiál zdarma.

Přijď si hrát i odpočinout do knihovny!

Kdy: v úterý 2., 23. a 30. května od 16.16

Kroužek pro děti jakéhokoli věku – ideálně však od 6 do 12 let – každé úterý zdarma. Výtvarná dílna, pohádka, povídání… Kroužek je volně přístupný, není nutno chodit pravidelně, děti mohou chodit i s rodiči. Hlavním cílem kroužku je propojit ukrajinské děti s jejich českými vrstevníky. Kroužek je podpořen Nadací OSF z programu Neformální vzdělávání v knihovnách.

Ulicí Za Poštou ráno auta neprojedou. V Dobříši startuje projekt Pěšky do školy

Knihomrně

Kdy: ve středu 3. května od 10.00

Pokud je vašemu děťátku něco mezi šesti měsíci a třemi lety, šup s ním k nám do knihovny! V rámci celorepublikového projektu Bookstart – S knížkou do života pracujeme s více než 160 takto malými dětmi v devíti skupinách: jednou měsíčně pro ně chystáme speciální čtyřicetiminutový program s básničkami, písničkami, pohybovými prvky a krátkou pohádkou. Dlouhodobé výzkumy jednoznačně potvrzují jasnou souvislost práce s knihou u předškolních dětí s pozdějšími výbornými školními výsledky. Vstup je volný a na prvním setkání obdržíte uvítací balíček s vhodnou knížkou a průkazku na rok zdarma.

Dobříš čte dětem: Myši patří do nebe

Kdy: ve středu 3. května od 17.00 v RELAX BOoXu před knihovnou

Krásnou knížku Ivy Procházkové možná znáte z filmového či divadelního zpracování. Přijďte si příběh, který baví i dojímá děti, stejně jako dospělé, užít v původní knižní podobě.

Chcete-li, aby vaše dítě dobře mluvilo a dobře četlo, předčítejte mu dvacet minut denně, jak to doporučují organizátoři akce Celé Česko čte dětem. Dnes to za vás uděláme my v čele s herečkou Helenou Virgler. Vhodné pro děti od čtyř do deseti let (menší děti s doprovodem). Vstup volný. V případě nepříznivého počasí se program koná v knihovně.

Dobříšský divadelní spolek Kruh zve na latinskoamerické rytmy

MDU: New York včera a dnesKdy: ve čtvrtek 4. května od 17.00

Město s překvapivě bohatou historií a symbol západní civilizace představí historik umění PhDr. Jaromír Adamec. Zhruba devadesátiminutová přednáška v rámci Malé dobříšské univerzity je doprovázena bohatou obrazovou dokumentací. Vstupné 60 korun; káva / čaj v ceně.

Magic The Gathering

Kdy: každé pondělí od 17.00 (22. a 29. května)

Přijďte si zahrát! Vstup samozřejmě volný.

Knižní pohotovost

Kdy: 5. - 21. květa

Květen je v dobříšské knihovně ve znamení revize knižního fondu – po dobu uzavírky knihovny jsme ale připravili knižní pohotovost ve vestibulu sportovní haly. Zde si je možné zdarma vybrat z desítek pěkných bazarových knih. Najdete zde regál s vybranými tituly z nejrůznějších žánrů dětské i dospělé literatury, včetně knih naučných. Knihy do Knižní pohotovosti není třeba vracet!

Členové Přírodovědného spolku Dobříš instalovali v lese budky pro plchovité

MDU: Tomáš Etzler: Novinářem v Čině Kdy: čtvrtek 1.června od 17.00

Když Tomáš Etzler vystupoval v říjnu roku 2006 v Pekingu z letadla, Čínu prakticky neznal. V následujících sedmi letech však procestoval všechny její provincie, v nichž potkal stovky nezapomenutelných lidí a prožil řadu silných příběhů. S čím se v totalitním režimu potýkají běžní lidé a co hrozí novinářům, kteří zpracovávají události, jež se komunistická vláda snaží před světem skrýt?

Pronikavý vhled do čínské reality ukazuje Říši středu v nepřikrášlených barvách osobních zážitků jako ambiciózní mocnost, jež si nárokuje životy svých občanů. Známý novinář Tomáš Etzler pracoval několik let pro zpravodajskou agenturu CNN a též jako první stálý zpravodaj České televize z této země. Vstupné 80 korun; káva / čaj v ceně.

Tábor pro starší a pokročilé

Kdy: 7. až 11. srpna - přihlášky již nyní

Přijďte si odpočinout od hlídání vnoučat. Teď se postaráme my o vás! Pětidenní příměstský tábor pro dospělé a „značně dospělé“ s bohatým programem denně od 9 do 15 hodin (ve čtvrtek od 13 do 19). Vzdělání, kultura, umění, vycházky (dle individuálních možností), dílny, relaxace.

Zákulisí příbramského divadla, muzeum na Svaté Hoře, klášter v Obořišti, kozí farma, exkurze v pekárně, hudební / výtvarná dílna, turnaj v šipkách, bowling, scénické čtení… Cena za pět dní 2500 korun zahrnuje veškeré vstupy, dopravu, program a čtyři obědy. Kapacita silně omezena, hlaste se ihned! Více informací v knihovně.

KVĚTEN V KNIHOVNĚ:

1.5. zavřeno (státní svátek)

2. a 3.5. otevřeno 4. - 21.5. zavřeno (revize fondu) – výpůjčky prodlouženy do konce května!

22. - 31.5. otevřeno (kromě čtvrtku)

Romana Nováková, Městská knihovna Dobříš